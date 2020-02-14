Вот таким будет "Русский Прадо" от УАЗа: раскрыты дизайн и новые подробности

В сети появились заводские эскизы новой эволюции УАЗ "Патриот", уже прозванного "Русский Прадо", которые фактически полностью раскрывают облик будущей новинки. Кроме того, есть и новые технические детали по конструкции нового внедорожника.

На опубликованных дизайнерских эскизах новый УАЗ имеет тот вид, который на 90% соответствует будущей серийной версии, пишет Drom, в распоряжении которого оказались эти изображения. Судя по ним, кузов "Русского Прадо", по сравнению с нынешним "Патриотом", будет заметно перекроен: поменяться могут многие внешние элементы, кроме дверей, передней стойки кузова и панели крыши.

Дверь багажника получит новую внешнюю панель, но запаска на ней, а также ее каркас и крепление на правой стойке проема, сохранятся. Перенос петель двери на левую стойку, чтобы дверь логично открывалась в сторону дороги, для завода слишком дорог с точки зрения изменения конструкции и модернизации производства под это решение. Сохранение прежних по своим размерам боковых дверей - из той же песни про экономию, а это значит, что из-за узкого дверного проема садиться на передние места будет по-прежнему неудобно. Зато новый "Патриот" лишится вставки между передней стойкой кузова и задним крылом, в сопряжении которой постоянно возникает коррозия.

По данным издания, новый УАЗик получит уменьшенные фары и более крупные задние фонари, вся наружная светотехника будет на светодиодах, поменяется капот, а колесные арки уже будет с расширяющими выштамповками, а не пластиковыми накладкими, как сейчас, что провоцирует коррозию. При этом новая передняя часть будет выполнена с учетом требований по травмобезопасности для пешеходов.

Новая рама внедорожника станет прочнее и безопаснее, с зонами программируемой деформации, ведь сегодня рама "Патриота" при ДТП ломается зигзагам, почти не гася энергию удара. У рамы будут новые новые лонжероны (выше и толще в сечении), добавят поперечину спереди (сами поперечины станут мощнее), а старым, ради экономии, останется только хвостовой сегмент. Диагональные усилители в корме намекают, что новый автомобиль сохранит возможность таскать прицепы. При этом заводская штампованная защита двигателя и КПП тоже будет "вписана" в схему запрограммированной деформации при фронтальном ДТП.

Задний мост переведут с рессор на пружины - выше станут ездовой комфорт и управляемость, уйдут в прошлое скрипы и вырастут углы артикуляции на пересеченной местности. Переднюю подвеску выполнят на двух А-образных рычагах, сваренных из листов штампованного металла.

Что до гаммы моторов, то бензиновых агрегатов будет три, все из нового семейства ЗМЗ, созданного с помощью немецкой фирмы FEV Engineering. Базовый 2,5-литровый "атмосферник" ЗМЗ-25002.10 - на 145 л.с. и 240 Нм. Оснащенный турбонаддувом ЗМЗ-223002.10 объемом 2,3 л выдает 150 л.с. и 330 Нм, самым мощным станет ЗМЗ-223012.10 на 170 сил и 350 Нм. Эти двигатели создаются на базе чугунного блока цилиндров 2,3-литрового ЗМЗ-406 родом из начала 90-х, который ставился на "Волги". Также планируются битопливные версии (бензин+пропан и бензин+метан) и турбодизель Ford TDCi 2.2 от фургона Transit.

Вместо 5-ступенчатой МКПП корейской марки Dymos "Русский Прадо" получит 6-ступенчатую "механику" китайского концерна BAIC. За доплату будет 6-ступенчатый гидромеханический автомат Punch Powerglide 6L50, который уже ставится на нынешнего "Патриота". Полный привод сохранит схему part-time с жестко подключаемым передним мостом и принудительной блокировкой заднего дифференциала. Но пока нет информации, какой будет раздаточная коробка, а точнее - ее поставщик.

Что до салона, то от нынешнего "Патриота" новый внедорожник возьмет лишь нижнюю часть передней панели и дверные отделочные панели - все остальное будет изменено. Приборы останутся прежние, но экран бортового компьютера сделан больше, вместо встроенной в панель медиасистемы будет установленный поверх торпедо планшетный экран (в дорогих комплектациях). Управление трансмиссией перенесут с тоннеля на центральную консоль, где также появятся индукционная зарядка и кнопка стояночного тормоза.

В списке оснащения впервые появится комплекс систем помощи ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) с камерами кругового обзора, который умеет распознавать дорожные знаки, следить за "слепыми" зонами, имеет парктроник с динамической разметкой и видеорегистратор.

Когда ждать? В декабрьском интервью 2019 года глава УАЗа Адиль Ширинов заявил, что выпуск "Русского Прадо" запланирован на конец 2021 года, а его подорожание на фоне цены нынешнего "Патриота" составит всего 5-8%.

Эскизы УАЗ, источник - Drom.ru