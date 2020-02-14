Названы худшие сцены секса в кинематографе

Британское издание The Independent ко Дню святого Валентина составило список худших сцен секса в кинематографе. В материале отмечается, что некоторые эпизоды способны заставить даже покинуть комнату. И не только потому, что на диване рядом сидят родители.

Всего в список вошли семнадцать фильмов. На первой строчке расположилась мелодрама "Джильи" за то, что убийца-лесбиянка в исполнении Дженнифер Лопес внезапно изменила своим предпочтениям, вступив в интимную близость с Беном Аффлеком.

Кинолента "Говард-утка" попала в рейтинг из-за сцены полового акта с гигантской уткой.

Тройку замыкает картина "Убей меня нежно", в которой главная героиня занимается сексом, будучи при этом связанной белоснежными лентами.

В рейтинг худших постельных сцен также вошли эпизоды из фильмов "Очень плохая училка", "Шоугелз", "Аватар", "Пятьдесят оттенков серого", "Основной инстинкт 2", "Хранители", "Чего хотят женщины".

Ранее сообщалось, что российские актеры получили так называемые "порно-Оскары" в четырех номинациях.