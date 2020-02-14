Трагедия в Волгограде: автобус задавил своего водителя

Городской рейсовый автобус при заправке на АЗС в Волгограде стал скатываться на проезжую часть, водитель пытался его остановить и погиб под колесами.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал сотрудник главного управления МВД по региону Антон Корнаухов.

По его словам, трагедия произошла 14 февраля около 10 часов вечера. В результате аварии автобус, в котором не было пассажиров, съехал в кювет.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и представители МЧС.