Пляжный футбол. "Спартак " и "Локомотив" сыграют в полуфинале Mundialito-2020

В Москве завершился групповой этап клубного чемпионата мира по пляжному футболу Mundialito-2020. Оба российских клуба – "Спартак" и "Локомотив", — прошли в полуфинал, где сыграют между собой. Вторую пару полуфиналистов составили японский клуб "Токио" и португальская "Брага".

"Спартак" без особых проблем выиграл групповой этап в группе "В", в последнем матче переиграв "Брагу" – 6:4. При этом обе команды к тому моменту уже вышли в 1/2 финала, так что результат особого значения не имел, разве что было престижно победить в группе и "красно-белые" взяли первую строчку.

В группе "А" сенсацию сотворили пляжники из "Токио". Они переиграли сначала испанский "Леванте", а затем и московский "Локомотив" – 6:3. Таким образов футболисты Страны Восходящего солнца стали первыми в группе и избежали на стадии полуфинала встречи со "Спартаком".

Результаты других матчей заключительного дня: Группа "А". "Леванте" – "Аланияспор" (Турция) – 12:5, Группа "В". "Фламенго" (Бразилия) – "Грассхоппер" (Швейцария) – 5:4. Указанные четыре команды не попали в четверку сильнейших и сыграют в "утешительном" турнире за 5-8-е места.