Ливийцы вышли на улицы Бенгази с требованиями остановить войну

Четверть жителей Ливии страдают от многолетнего вооруженного конфликта — такова свежая оценка Международного комитета Красного креста. По данным организации, в срочной медицинской помощи нуждаются более полумиллиона человек. Вот уже несколько лет Ливия остается в ситуации двоевластия. Уставшие от войны жители хотят одного — мира.

"Остановите войну! Стоп террор!" Под такими лозунгами прошел невиданный по своим масштабам митинг в Бенгази на площади Киш. Именно здесь в 2011 году была объявлена победа революции над режимом Каддафи.

В эти дни Ливия отмечает годовщину восстания, которое началось в столице восточной провинции Киренаики. Но победа оказалась пирровой, страна погрузилась в хаос многолетней гражданской войны.

Десятки тысяч человек, уставшие от войны и разрухи, на площадях крупнейших ливийских городов требовали от западных государств и Турции оставить их страну в покое и перестать вмешиваться в ее внутренние дела. Поток оружия и наемников из исламских группировок должен быть остановлен.

Ливийцы пинали надувную куклу Эрдогана и настаивали, чтобы турецкий лидер забрал назад своих военных инструкторов, которых в Триполи уже больше трех тысяч, и увез обратно танки.

На митинге танки тоже были надувными, но бойцы, штурмовавшие Триполи, видели настоящую турецкую бронетехнику в деле и теперь для тех, кто выжил в боях и вернулся с тяжелыми ранениями, перед самым митингом люди ездили в больницы сдавать кровь. Восстановить Османскую империю здесь не позволят.

"Эти люди нас угнетали 400 лет, и мы ничего не получили от них, кроме горя", - говорит шейх племени Субрата Али Мухаммад Абдула.

На площадь в Бенгази приехали из пустыни берберы на своих скакунах.

Своих железных коней выкатил местный байкерский клуб. Все годы игиловской оккупации мотоциклы приходилось прятать в подвалах.

Берберские шейхи голосовали за депутатов палаты представителей — ливийского парламента, который переехал на восток страны. Они не признают триполитанское Правительство национального согласия. Его премьера Фаиза Сараджа обвиняют в том, что для своей защиты он пригласил в страну исламские группировки и недобитых игиловцев из Сирии и Ирака.

Двенадцатилетняя девочка Якин, которая в своей жизни не видела ничего, кроме войны, а несколько лет и вовсе провела в захваченном террористами городе, взывает к мировым лидерам — "Спасите мой дом и мою страну!"

Если бы ее только могла услышать норвежская девочка Грета Тумберг, которая обвинила взрослых в том, что те лишили ее детства. Она просто не знает, какое может быть детство, например, у ее ливийских сверстников.