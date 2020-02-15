Первый случай коронавируса выявлен в Египте

Министр здравоохранения Египта Хала Заед заявила, что в стране зафиксирован первый случай коронавируса.

Заболевание выявлено у иностранца, который является носителем инфекции, но не проявляет симптомов болезни, передает РИА Новости.

Египет стал первым африканским государством, где обнаружена эта инфекция.

В настоящее время носитель инфекции находится на карантине сроком до двух недель. Под карантин помещены и все контактирующие с носителем инфекции, хотя никаких симптомов заболевания у них не выявлено.

Министр не стала разглашать персональные данные заболевшего, но по данным местных СМИ, зараженный – мужчина, которому около 40 лет, и он гражданин КНР.

Тем временем ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. По последним данным, число зараженных в Китае превысило 66 тысяч человек, скончались 1523, за пределами Китая выявлено заражение 505 человек, включая два случая в России.