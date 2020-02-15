Пресс-служба МЧС России сообщила, что в Санкт-Петербурге горит производственное здание на площади 300 квадратных метров.

Пожару по адресу Адмиралтейский район, Набережная Обводного канала, 134 присвоен второй номер сложности. Предположительно в кирпичном здании находятся станки по изготовлению резинотехнических изделий, передает РИА Новости.

На месте пожара работают 9 единиц техники и 36 человек личного состава.

Данных о пострадавших не поступало. В настоящее время пожарные локализовали возгорание.