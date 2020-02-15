Свечников и "Каролина" выиграли у Гусева и "Нью-Джерси"

Матчем в Каролине стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. "Каролина Харрикейнз" принимала на домашнем льду "Нью-Джерси Дэвилз" и уверенно победила со счетом 5:2. У хозяев победная шайба на счету Андрея Свечникова. А у "дьяволов" голевым пасом отличился Никита Гусев.

Хозяева сразу "взяли быка за рога" и к 11- минуте усилиями Нидеррайтера и Фогеле вели – 2:0. Затем Мюллер сократил разрыв и команды некоторое время забить не могли. Но затем еще три шайбы забросили "ураганы" Свечников, Нечас и Эдмундсон. У "Нью-Джерси" на 54-й минуте отличился Андерсон.