НХЛ. "Пингвины" Малкин и Кросби победили "Монреаль" Ковальчука

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. В заключительном матче тура "Питтсбург Пингвинз" принимали на домашней арене "Монреаль Канадиенс". Хозяева оказались сильнее команды Ильи Ковальчука и победили со счетом 4:1.

Лучшим в составе "пингвинов" был капитан сборной Канады Сидни Кросби, который отдал три голевые передачи. С его пасов забивали Летанг и Цукер (дважды), а еще один гол на счету Астон-Риза. У "канадцев" гол престижа провел Галлахер.

Ковальчук результативными действиями не отметился и закончил матч с показателем полезности "-2". В составе "Питтсбурга" также играл россиянин – Евгений Малкин, который, в отличие от своего приятеля Кросби, также не был на виду, хотя и помог партнерам в одной из голевых атак.