В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника. Накануне подросток, собираясь в школу, положил телефон в карман брюк. Почувствовав через какое-то время сильный нагрев устройства, школьник начал доставать его из кармана.

В этот момент телефон взорвался и загорелся прямо у него в руках, передает ТАСС. Подростка госпитализировали с термическим ожогом кистей.

Похожий случай произошел в Дзержинском районе Волгограда в январе, передает "Интерфакс". Тогда в кармане куртки местного жителя взорвался телефон, при этом загорелись вещи. Владелец телефона потушил огонь самостоятельно. Сам он не пострадал — куртка в момент инцидента висела на вешалке.