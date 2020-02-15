15 февраля 202011:15

Под Белгородом задымилась шахта

Global Look Press

Из рудника в поселке Яковлево Белгородской области выведены на поверхность более 200 горняков, сообщает региональное МЧС. Спасены 228 рабочих, продолжается эвакуация еще 17 человек. причина спасательных мероприятий – задымление вентиляционного отсека шахты. Инцидент произошел в 10 часов утра на глубине почти полукилометра.

По предварительным данным пострадавших нет.

Ранее из-за задымления в шахте были выведены на поверхность несколько шахтеров в Коми. Горняки, пропавшие в результате задымления в шахте "Яреганефть", найдены живыми.

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