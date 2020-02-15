Попова: в России сейчас нет ни одного зараженного новым коронавирусом

Ни одного зараженного коронавирусом COVID-19 и тем более заболевшего из-за этой инфекции в России сейчас нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что на границах нашей страны налажен эффективный контроль.

Каждого прибывающего из Китая, по ее словам, проверяют отечественные тест-системы. Всего в России действуют сразу две таких сертифицированных системы, благодаря чему эффективность принятых мер заметно повышается, передает телеканал "Россия 24".

Ранее в результате проводимого мониторинга на территории РФ были выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших в нашу страну граждан Китая. 12 февраля эти двое заболевших были выписаны с выздоровлением.

В мире число зараженных коронавирусом превысило 67 тысяч человек, количество жертв составляет более полутора тысяч. Власти Китая предпринимают дополнительные усилия по борьбе с распространением коронавируса. В эпицентре заболевания — китайском городе Ухань — людям запретили покидать жилые микрорайоны.



Всемирная организация здравоохранения призвала к защите врачей после того, как китайские власти подтвердили, что более 1700 медиков инфицированы коронавирусом. А Министерство здравоохранения Японии для борьбы с вирусом может начать применение препаратов от СПИДа. По данным ведомства, лекарство уже успешно протестировали на одном из зараженных.

Тем временем все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam. Трое из них отправятся домой уже сегодня, сообщили в посольстве России в Камбодже. Все расходы по возвращению туристов взял на себя оператор судна.

Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля и должен был зайти в несколько портов. Однако из-за опасений, что на борту могут находиться зараженные коронавирусом, пять стран отказали лайнеру в швартовке. В четверг, 13 февраля, судно получило разрешение на заход в Камбоджу.