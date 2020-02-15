15 февраля 202011:09

ФСБ ликвидировала в Крыму крупную нарколабораторию

В Крыму ликвидировали крупную нарколабораторию. Преступники обеспечивали запрещенными синтетическими препаратами не только этот регион, но и соседние, включая Краснодарский край.

Спецоперацию провели сотрудники ФСБ, передает телеканал "Россия 24". Наркопроизводство наладили двое местных жителей. В арендованном частном доме они обустроили лабораторию, где делали мефедрон. Затем запрещенное вещество поступало наркодилерам и распространялось через так называемые "закладки".

Правоохранители обнаружили 16 килограммов наркотиков и свыше 700 литров реактивов. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.

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