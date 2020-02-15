Из задымившейся шахты выведены все горняки

Эвакуация шахтеров из рудника в Белгородской области завершена, сообщает МЧС. На поверхность выведены 245 человек.

Ранее сообщалось, что из рудника в поселке Яковлево Белгородской области идет эвакуация шахтеров. Причина спасательных мероприятий – задымление вентиляционного отсека шахты на глубине почти полукилометра. По предварительной версии, загорелись деревянные конструкции.

Сейчас в шахте остаются восемь человек обслуживающего персонала для поддержания работоспособности забоя.

По предварительным данным пострадавших нет.