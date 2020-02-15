Еженедельная программа Вести.net от 15 февраля 2020 года

Гибкая электроника вдоль или поперек: чем принципиально отличаются первое и второе поколение складных смартфонов, чего стоит отмена крупнейшей выставки мобильных технологий и как опознать многотонные беспилотные грузовики на российских улицах: главные события техномира в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

- Самая большая выставка мобильного рынка — Всемирный мобильный конгресс в Барселоне — отменена из-за вспышки коронавируса. Такого не случалось за все годы существования MWC.

- Но куда важнее то, чего пока никто толком не понимает: как именно эпидемия, вызвавшая перебои в работе китайской всемирной фабрики, скажется на глобальной экономике.

- Главное зрелище на этой неделе для любителя гаджетов — галактическое шоу. В смысле, презентация новой линейки телефонов Samsung Galaxy. Главной звездой стал маленький но очень дорогой телефон, второй подход Samsung в упражнении "гибкая электроника".

- За медийным шумом вокруг смартфонов немного потерялся анонс обновленных беспроводных наушников, которые теперь называются Buds Plus.

- И новости беспилотных технологий: у самоуправляемых автомобилей "Яндекса" скоро появится компания на дорогах общего пользования — туда разрешает выезжать беспилотным КАМАЗам. А сам "Яндекс" приступил к тестированию доставки товаров с маркетплейса "Беру" шестиколёсными роботами "Яндекс.Ровер".