Генпрокуратура РФ: Нидерланды уклонились от всестороннего расследования гибели MH17

В Генпрокуратуре РФ в субботу заявили, что Нидерланды нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН и отказались от всестороннего расследования крушения малайзийского "Боинга" на Украине в 2014 году. В пресс-службе Генпрокуратуры уточнили, что основанием для такого вывода послужил декабрьский отказ властей Нидерландов в суде над подозреваемыми в причастности к уничтожению самолета на территории России. Российские прокуроры уверены, что без участия российских правоохранительных органов невозможно выяснить правду о крушении, осудить виновных и защитить права потерпевших по делу.

Генпрокуратура РФ запросила у Минюста Нидерландов материалы о возможной причастности к трагедии россиян в октябре прошлого года, пишет ТАСС. Совместная следственная группа с участием Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины считает, что ответственность за гибель 298 человек 17 июля 2014 года в Донецкой области несут четыре человека — украинец Леонид Харченко, и трое россиян - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов.