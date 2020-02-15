Тема:

Допинг-скандалы 15 минут назад

15 февраля 202012:51

Глава СБР Драчев: решение об апелляции по делу Устюгова и Слепцовой пока не принято

instagram.com

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, которым вменяется в вину употребление запрещенных препаратов. Глава СБР сообщил, что в настоящий момент изучаются документы по этим делам.

"Решение по апелляции примем после изучения всех документов. Их очень много, нужно тщательно рассмотреть их. Только после изучения документов поймем, что делать дальше", – цитирует Драчева РИА Новости.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов дисквалифицировал Евгения Устюгова и Светлану Слепцову на два года. Кроме того, Устюгов лишился золотой медали Олимпийских игр-2014 в Сочи, которую он завоевал в составе эстафеты.

Ранее по теме

Сейчас

12:29

COVID-19 на Diamond Princess: заразились еще 67 человек

11:36

Из задымившейся шахты выведены все горняки

11:07

ФСБ ликвидировала в Крыму крупную нарколабораторию

10:49

Под Белгородом задымилась шахта

09:48

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

09:31

Пожар в производственном здании в Петербурге потушен

06:10

Павел Кулижников выиграл чемпионат мира по конькобежному спорту

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Шипулин, Малышко и Волков лишились золота Олимпиады в Сочи

Шипулин, Малышко и Волков лишились золота Олимпиады в Сочи

33 минуты назад
Самосвал разорвало на две части после ДТП на трассе в Крыму. Видео

Самосвал разорвало на две части после ДТП на трассе в Крыму. Видео

10 минут назад
Помпео пожаловался на Россию и китайских "троянских коней"

Помпео пожаловался на Россию и китайских "троянских коней"

43 минуты назад
Генпрокуратура РФ: Нидерланды уклонились от всестороннего расследования гибели MH17

Генпрокуратура РФ: Нидерланды уклонились от всестороннего расследования гибели MH17

6 минут назад

Трансляции

17:30

Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности
Все трансляции
COVID-19 на Diamond Princess: заразились еще 67 человек

COVID-19 на Diamond Princess: заразились еще 67 человек

22 минуты назад
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

3 часа назад
ФСБ ликвидировала в Крыму крупную нарколабораторию

ФСБ ликвидировала в Крыму крупную нарколабораторию

1 час назад
Из задымившейся шахты выведены все горняки

Из задымившейся шахты выведены все горняки

1 час назад
В МИДе Мексики опровергли планы закупки военных вертолетов у России

В МИДе Мексики опровергли планы закупки военных вертолетов у России

2 часа назад
Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту

Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту

4 часа назад
Демидова первой из россиянок выиграла зачет Кубка мира в хафпайпе

Демидова первой из россиянок выиграла зачет Кубка мира в хафпайпе

4 часа назад
Президент Литвы: американцы защищают нас от "агрессивной России"

Президент Литвы: американцы защищают нас от "агрессивной России"

2 часа назад
Супертехнологии не требуются: глава OMV о достройке "Северного потока-2"

Супертехнологии не требуются: глава OMV о достройке "Северного потока-2"

2 часа назад
Индустрия кино: "Лёд 2" в прокате и советы от кинозвезд по воспитанию детей

Индустрия кино: "Лёд 2" в прокате и советы от кинозвезд по воспитанию детей

12 часов назад
27
Число подписчиков YouTube-канала "России 24" превысило 4 млн человек

Число подписчиков YouTube-канала "России 24" превысило 4 млн человек

17 часов назад
"Ну-ка, все вместе!" - Пойте без комплексов! Пойте без оглядки на возраст!

"Ну-ка, все вместе!" - Пойте без комплексов! Пойте без оглядки на возраст!

19 часов назад
Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

10.02.2020 09:00
Глава СБР Драчев: решение об апелляции по делу Устюгова и Слепцовой пока не принято

Глава СБР Драчев: решение об апелляции по делу Устюгова и Слепцовой пока не принято

10 минут назад
Двое пострадавших: водитель протаранил встречные машины в Брянской области. Видео

Двое пострадавших: водитель протаранил встречные машины в Брянской области. Видео

35 минут назад
Генсек НАТО сделал заявления по Европе и сдерживанию России

Генсек НАТО сделал заявления по Европе и сдерживанию России

48 минут назад
Еженедельная программа Вести.net от 15 февраля 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 15 февраля 2020 года

49 минут назад
Иран не может расшифровать самописцы "Боинга"

Иран не может расшифровать самописцы "Боинга"

1 час назад
Пуля в животе: мужчина застрелил мальчика из ружья

Пуля в животе: мужчина застрелил мальчика из ружья

1 час назад
Попова: в России сейчас нет ни одного зараженного новым коронавирусом

Попова: в России сейчас нет ни одного зараженного новым коронавирусом

1 час назад
Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

1 час назад
Пожар в производственном здании в Петербурге потушен

Пожар в производственном здании в Петербурге потушен

3 часа назад
Коби Брайант номинирован на включение в баскетбольный Зал славы

Коби Брайант номинирован на включение в баскетбольный Зал славы

4 часа назад
В Чехии нелегальных мигрантов нашли по стуку сердца

В Чехии нелегальных мигрантов нашли по стуку сердца

4 часа назад
Трамп похвалился стеной на границе с Мексикой

Трамп похвалился стеной на границе с Мексикой

5 часов назад
Мирный план по Донбассу не устроил Киев

Мирный план по Донбассу не устроил Киев

5 часов назад
Вольная борьба. Золото Воробьевой и еще три медали россиянок

Вольная борьба. Золото Воробьевой и еще три медали россиянок

6 часов назад
Конькобежцы России: еще четыре медали на чемпионате мира

Конькобежцы России: еще четыре медали на чемпионате мира

6 часов назад
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 67 тысяч человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 67 тысяч человек

6 часов назад
Арестован отец, бросивший детей в аэропорту Шереметьево

Арестован отец, бросивший детей в аэропорту Шереметьево

7 часов назад
"Оскар" поднял продажи книги Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины" в 72 раза

"Оскар" поднял продажи книги Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины" в 72 раза

8 часов назад
Православные отмечают Сретение Господне

Православные отмечают Сретение Господне

9 часов назад
Спорный вопрос: трансгендеры в женском спорте - быть или не быть

Спорный вопрос: трансгендеры в женском спорте - быть или не быть

10 часов назад
В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

12.02.2020 17:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку