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МЧС 16 минут назад

15 февраля 202014:23

Женщина получила тяжелые травмы в результате взрыва газа в Махачкале

Instagram.com/mchsdagestan

В ночь на субботу, 15 февраля, в жилом доме на улице Сурикова в Махачкале прогремел взрыв.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ России по Дагестану, взорвалась газовоздушная смесь. В результате ЧП серьезные травмы получила 53-летняя женщина.

Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлено в ожоговое отделение.

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