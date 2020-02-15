Женщина получила тяжелые травмы в результате взрыва газа в Махачкале

В ночь на субботу, 15 февраля, в жилом доме на улице Сурикова в Махачкале прогремел взрыв.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ России по Дагестану, взорвалась газовоздушная смесь. В результате ЧП серьезные травмы получила 53-летняя женщина.

Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлено в ожоговое отделение.