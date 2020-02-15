Тема:

Ситуация на Украине 1 час назад

15 февраля 202014:37

В Мюнхене Зеленскому пришлось добывать себе микрофон

twitter.com

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому пришлось просить микрофон на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политик выступал в небольшом помещении, где собралось много людей. Зеленский, поднявшись на трибуну, обнаружил, что микрофона нет. И попросил его у представителя конференции, подчеркнув, что без него не может.

Организатор отдал свой микрофон президенту, передает РИА Новости.

Зеленский заявил о своем намерении провести местные выборы на Украине и в Крыму, подчеркнул, что украинская власть готова к прямому диалогу с мирным населением в ДНР и ЛНР. По мнению украинского лидера, происходящее в Донбассе является вопросом общеевропейского значения, поскольку эта война длится уже шесть лет.

В ходе беседы встречи с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джеймсом Инхофом Зеленский сообщил, что чувствует очень позитивное отношение США к Украине.

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