Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен. По его мнению, британцы вправе решать этот вопрос по своему усмотрению.

Как написал Пушков в своем Twitter, Россия ничего никому не навязывает, но и чуждые ей понятия принимать не собирается.

Ранее Путин заявил, что, пока он является президентом, в России не будет родителей с номерами, а будут только "мама" и "папа". МИД Великобритании отметил, что гордится легализацией однополых браков в своей стране.