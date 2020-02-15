Лавров обменялся со Столтенбергом рукопожатием, а с Педерсеном шутками

В субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили вопросы европейской военной безопасности. Помимо этого, Лавров и Столтенберг в беседе обсудили отношения России и НАТО и мирное урегулирование в Афганистане.

Столтенберг приветствовал главу МИД РФ рукопожатием и сказал, что рад снова с ним увидеться, пишет "Интерфакс". Экс-представителя России в НАТО Александра Грушко генсек альянса назвал "старым другом".

Во время встречи на полях конференции Сергей Лавров и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Перед диалогом Лавров обратил внимание на малочисленность делегации ООН - только Гейр Педерсен и один сопровождающий.

"С вами пришёл только один эксперт?" - спросил Лавров. "Думаете, мне нужно больше?" - вернул улыбку Педерсен. "Вас каждый раз все меньше и меньше", — пошутил Лавров, которого сопровождают шесть советников. "Вас же становится только больше", — не задержался с ответом Педерсен.