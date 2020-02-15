Коронавирус: Китай "видит свет в конце тоннеля"

Глава китайского МИД Ван И заявил, что Поднебесной удастся нанести поражение новому коронавирусу в недалеком будущем. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава китайского внешнеполитического ведомства заверил, что эта эпидемия не подорвет китайскую экономику.

"Мы видим свет в конце тоннеля", — сказал Ван И.

Также министр поблагодарил ряд стран, в частности, Россию, за помощь в борьбе с коронавирусом.

Вспышка нового коронавируса COVID-19 была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце прошлого года. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет более 1,5 тысячи человек, инфицированы порядка 67 тысяч.

Коварство коронавируса в том, что одновременно может вспыхнуть несколько очагов заболевания на планете. Так, правительство Японии уже столкнулось с ситуацией, при которой способы заражения коронавирусом на территории страны стало невозможно отслеживать. Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като признал, что в ряде ситуаций пути заражения стало невозможно отследить.

По последним данным, число заболевших в Японии резко возросло – за 1 день с 259 до 338 человек. Больше всего новых случаев заражения — 67 — зафиксировано на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту города Иокогама. Кроме того, восемь новых пациентов с коронавирусом попали в больницы Токио. Все они заразились от таксиста, с которым контактировали после корпоратива. Так как со времени контакта прошел почти месяц, отследить других пассажиров такси сейчас уже невозможно.

Есть заболевшие и среди врачей. Известно, что медик, в префектуре Вакаяма, заразившись от одного из своих пациентов, передал вирус еще четверым, включая включая жену, коллегу и двух пациентов.