Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице

В Октябрьске (Самарская область) на улице нашли тело младенца. Это девочка, возраст – четыре месяца. Труп ребенка был завернут в пакет.

По факту убийства малолетнего (часть 2 статья 105 УК РФ) завели уголовное дело, передает "Интерфакс".

Родителей ищут.