Россиянин Халили стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU

На седьмом этапе Кубка IBU, который проходит в Италии, завершился спринт у мужчин. Российский биатлонист Карим Халили оказался в призах, заняв второе место на десятикилометровой дистанции. Он финишировал с результатом 24 минуты 39,2 секунды, не допустив ни одного промаха.

Первым стал Жереми Финелло из Швейцарии. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 20,4 секунды. Тройку лучших замкнул норвежский спортсмен Ларс Хельге Биркеланн (+24,5).

Россияне Василий Томшин, Дмитрий Иванов, Кирилл Стрельцов, Алексей Слепов и Семен Сучилов расположились на 10-м, 18-м, 29-м, 30-м и 37-м местах соответственно.