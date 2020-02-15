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Коронавирус 5 минут назад

15 февраля 202015:50

За заражение других коронавирусом будут казнить

Global Look Press

Власти Китая запретили больным с температурой или кашлем путешествовать по стране на автобусах, поездах и самолетах. Объявлено также, что вводится уголовное преследование за распространение нового коронавируса COVID-19.

По сообщению Deutsche Welle, за намеренное сокрытие симптомов нового коронавируса или искажение информации о состоянии больного в Китае могут казнить. Утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением.

Человек, ставший источником инфекции и приведший к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Его могут приговорить к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению, либо к смертной казни.

Национальная комиссия по здравоохранению КНР 15 февраля запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах. Все граждане, которые возвращаются домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны 14 дней оставаться дома либо под наблюдением врачей. Отказавшихся от карантина накажут.

Второй народный суд средней ступени Пекина разъясняет: Уголовный кодекс КНР предусматривает суровое наказание вплоть до смертной казни для тех, кто во время вспышки коронавируса будет уличен в коррупции, производстве и распространении контрафактных медицинских препаратов, злонамеренном заражении коронавирусом других людей и причинении тяжкого вреда медикам.

Всего насчитывается 21 возможное преступление в связи со вспышкой нового коронавируса, за четыре из них виновного могут приговорить к высшей мере наказания, передает РИА Новости. Это, в частности, касается пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом, а также носителей патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, посещают общественные места и транспорт.

Для лиц, у которых зарегистрирован случай с подозрением на заражение и в результате отказа которых от карантина и лечения произошло распространение заболевания, максимальное наказание — смертная казнь.

Смертная казнь может стать наказанием и для тех, кто в период эпидемии нанесет медицинским работникам преднамеренный вред с тяжкими последствиями, повредит защитную одежду медика либо плюнет в него, в результате чего врач заразится коронавирусом.

Высшая мера наказания также грозит чиновникам, злоупотребляющим служебным положением для растраты, хищения и незаконного присвоения денег и материальных ресурсов, предназначенных в том числе для предотвращения и контроля инфекционных эпидемий. Такая же участь уготована руководителям предприятий за производство и сбыт поддельных или некачественных препаратов для лечения и профилактики инфекций.

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