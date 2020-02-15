Опубликовано видео допроса украинского капитана, задержанного российскими пограничниками

В Сети опубликованы кадры допроса украинского капитана, задержанного сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в западной части Азовского моря.

Как сообщалось ранее, пограничный наряд попытался остановить маломерное судно, однако экипаж не выполнил законное требование и решил скрыться.

Пограничники задержали плавсредство, на борту которого находились четверо граждан Украины у которых не было документов, удостоверяющих личность и право на добычу биологических ресурсов.

Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили почти три сотни рыбин (камбала-калкан) и незаконное орудие ловли.

Браконьеры доставлены в Керчь для дальнейшего разбирательства.