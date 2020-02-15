Медведь Вася покорил Интернет, прокатив человека по льду пруда. Видео

Звездой соцсетей стал бурый медведь, катающий свою хозяйку кругами по замерзшему пруду.

"Вести-Ярославль" выяснили, что видео снято в Переславском районе Ярославской области, и связались с хозяйкой мишки. Вия (так зовут девушку) рассказала, что вместе с мужем работает над проектом о благополучном содержании диких зверей в неволе.

Медведя Василия пара взяла из питомника в Башкирии. Вася довольно молод, ему всего два года. Он очень добрый и привязчивый. Как ни странно, Василий – медведь-вегетарианец. Ведро молока в день, морковка, картошка и творог — его любимая еда.

И судя по всему, мишка находится в хороших руках.