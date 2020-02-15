15 февраля 202016:57

Полиция: в согласованном митинге в Москве приняли участие около 300 человек

Антон Новодережкин/ТАСС

В субботу в Москве на Суворовской площади собрались сторонники проведения референдума по поправкам в Конституцию. Митинг был согласован с мэрией столицы, пишет "Интерфакс". Как координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, около трех тысяч собравшиеся потребовали от правительства России провести именно референдум, а не всенародное голосование. Участники митинга считают, что поправки должны голосоваться по отдельности, а не списком. Лево-патриоты также выступают за включение в Конституцию России возврат госсобственности на природные ресурсы, отмену повышения пенсионного возраста, удешевление платы за услуги ЖКХ.

Как сообщили агентству в московской полиции, на площади собрались 300 человек, а сам митинг, организованный "Левым фронтом", Партией Дела, движениями "Новороссия" и "Другая Россия", Объединением перевозчиков России, прошел без нарушений. 

Собравшиеся почтили минутой молчания память недавно скончавшегося протоиерея Всеволода Чаплина.

Удальцов сообщил, что следующая акция левых сил совместно с КПРФ запланирована на 23 февраля.

Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию.

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