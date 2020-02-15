В Таганроге обнаженная женщина бегала по улицам и купалась в лужах. Видео

В субботу, 15 февраля, неадекватная женщина устроила переполох в Таганроге. Очевидцы запечатлели произошедшее на видео.

Дама полностью обнажилась и в таком видео вышла на улицу. Она бегала по проезжей части и тротуарам, периодически окунаясь в лужи.

Свидетели странной выходки женщины предположили, что она могла находиться под воздействием наркотических веществ или сильнодействующих препаратов.

В итоге прибывшим стражам порядка удалось задержать возмутительницу спокойствия. По данным СМИ, она была доставлена в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства.