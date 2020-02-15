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Российский Крым 11 минут назад

15 февраля 202017:32

Задержание украинского судна российскими пограничниками: возбуждено дело

На Украине так называемая прокуратура Крыма открыла уголовное дело по факту задержания украинского маломерного судна в Азовском море. Экипаж подозревают в незаконном рыбном промысле.

Дело заведено "по факту незаконного захвата" сотрудниками Пограничного управления ФСБ России украинского судна, на борту которого находились четыре человека, все они — граждане Украины, пишет ТАСС.

Обстоятельства задержания судна изучает украинская Государственная пограничная служба. Как сообщил представитель ведомства Андрей Демченко, сейчас проводится детальная проверка по факту случившегося. Он предположил, что, поскольку "малая навигация" еще не началась, лодку могли задержать потому, что она вышла "за места базирования", добавляет "Интерфакс".

Маломерное судно, на борту которого находились четверо украинцев без документов, сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму задержали в западной части Азовского моря. Капитан сделал попытку скрыться, но ему это не удалось. На судне были обнаружены почти три сотни рыбин (камбала-калкан), а также незаконное орудие лова — ставная сеть. У задержанных не было ни судовых документов, ни разрешения на право вылова рыбы.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс уже заявил, что задержанные украинские браконьеры должны ответить за свои действия перед законом. "Это самые настоящие браконьеры и преступники", — приводит его слова РИА Новости.

Фикс подчеркнул, что российская граница находится "на замке", и все подобные факты браконьерства будут пересекаться.

Судно и украинских рыбаков доставили в порт Керчи для разбирательства. В Сети уже появились кадры допроса капитана задержанной лодки.

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