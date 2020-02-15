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В Тегеране сбит украинский Boeing 1 час назад

15 февраля 202017:56

Уничтожение "Боинга": Украина требует от Ирана компенсации и доступ к расследованию

Global Look Press

Украина потребовала от Ирана немедленной выплаты компенсаций семьям погибших при крушении самолета компании "Международные авиалинии Украины" 8 января под Тегераном. Как заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на Мюнхенской конференции по безопасности, Киев также хочет получить доступ к расследованию происшествия.

"Мы не отступим от требований по PS752", — заявил Пристайко.

В субботу главы МИД Украины и Ирана провели встречу на полях конференции, пишет ТАСС. В итоге стороны договорились, что обследование самописцев лайнера пройдет в присутствии украинских экспертов.

Позднее участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы рейса PS752 на встрече решили, что министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Зарифу будет направлено письмо с требованием наказания виновных в гибели людей, прозрачности расследования и справедливой компенсации.

11 января власти Ирана признали, что Boeing 737 был по ошибке сбит ракетами комплекса ПВО элитных вооруженных сил. При падении лайнера погибли 176 человек.

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