15 февраля 202018:16

Александрова не смогла выйти в финал St. Petersburg Ladies Trophy

EPA

Россиянка Екатерина Александрова не справилась с Кики Бертенс из Нидерландов в полуфинале теннисного турнира, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Она уступила сопернице, посеянной под вторым номером, в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 1:6.

В финале St. Petersburg Ladies Trophy Бертенс встретится с Еленой Рыбакиной, выступающей за Казахстан. Их матч состоится 16 февраля.

Напомним, что призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составляет 783 тысячи долларов.

Сейчас

18:26

Благодаря Турции сирийские боевики вооружились американскими ПЗРК

17:43

Мюнхенская полиция сообщила об инциденте с демонстрантом, бензином и зажигалкой

17:36

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

17:15

Лавров обсудил с Чавушоглу следующую встречу Путина и Эрдогана

15:40

Лавров объяснил предложение Путина

14:22

В Мюнхене Зеленскому пришлось добывать себе микрофон

13:50

Макрон предложил России Европу вместо Китая

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Лавров: отношения с Анкарой хорошие, диалог с Вашингтоном поддерживается

Лавров: отношения с Анкарой хорошие, диалог с Вашингтоном поддерживается

21 минута назад
ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии

ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии

48 минут назад
Зеленский упрекнул Трампа, но в Киев пригласил

Зеленский упрекнул Трампа, но в Киев пригласил

46 минут назад
Благодаря Турции сирийские боевики вооружились американскими ПЗРК

Благодаря Турции сирийские боевики вооружились американскими ПЗРК

7 минут назад
Александр Логинов: чистая стрельба – залог хорошего результата

Александр Логинов: чистая стрельба – залог хорошего результата

15 минут назад
Мюнхенская полиция сообщила об инциденте с демонстрантом, бензином и зажигалкой

Мюнхенская полиция сообщила об инциденте с демонстрантом, бензином и зажигалкой

58 минут назад
СК обнародовал кадры с места убийства четырехмесячного ребенка в Самарской области

СК обнародовал кадры с места убийства четырехмесячного ребенка в Самарской области

2 часа назад
"Весело веселье – тяжело похмелье": Губерниев высказался о дисквалификации Устюгова

"Весело веселье – тяжело похмелье": Губерниев высказался о дисквалификации Устюгова

1 час назад
Макрон рассказал о вмешательстве американцев в выборы

Макрон рассказал о вмешательстве американцев в выборы

3 часа назад
Уничтожение "Боинга": Украина требует от Ирана компенсации и доступ к расследованию

Уничтожение "Боинга": Украина требует от Ирана компенсации и доступ к расследованию

1 час назад
За заражение других коронавирусом будут казнить

За заражение других коронавирусом будут казнить

3 часа назад
Задержание украинского судна российскими пограничниками: возбуждено дело

Задержание украинского судна российскими пограничниками: возбуждено дело

1 час назад
Улыбки и слезы: "Лёд 2" никого не оставляет равнодушным

Улыбки и слезы: "Лёд 2" никого не оставляет равнодушным

5 часов назад
Число подписчиков YouTube-канала "России 24" превысило 4 млн человек

Число подписчиков YouTube-канала "России 24" превысило 4 млн человек

23 часа назад
"Ну-ка, все вместе!" - Пойте без комплексов! Пойте без оглядки на возраст!

"Ну-ка, все вместе!" - Пойте без комплексов! Пойте без оглядки на возраст!

14.02.2020 17:15
Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

10.02.2020 09:00
Александрова не смогла выйти в финал St. Petersburg Ladies Trophy

Александрова не смогла выйти в финал St. Petersburg Ladies Trophy

41 минута назад
Хет-трик против хет-трика: СКА одолел "Салават Юлаев"

Хет-трик против хет-трика: СКА одолел "Салават Юлаев"

1 час назад
Эвакуация шахты: открытое горение и задымление ликвидированы

Эвакуация шахты: открытое горение и задымление ликвидированы

1 час назад
В Таганроге обнаженная женщина бегала по улицам и купалась в лужах. Видео

В Таганроге обнаженная женщина бегала по улицам и купалась в лужах. Видео

1 час назад
Полиция: в согласованном митинге в Москве приняли участие около 300 человек

Полиция: в согласованном митинге в Москве приняли участие около 300 человек

2 часа назад
"Слуга народа" пойдет на выборы с "украинским центризмом"

"Слуга народа" пойдет на выборы с "украинским центризмом"

2 часа назад
Мужчине, сбитому худруком "Лицедеев", ампутировали ногу

Мужчине, сбитому худруком "Лицедеев", ампутировали ногу

2 часа назад
"Северсталь" уступила "Сибири" и потеряла шансы на плей-офф КХЛ

"Северсталь" уступила "Сибири" и потеряла шансы на плей-офф КХЛ

2 часа назад
Медведь Вася покорил Интернет, прокатив человека по льду пруда. Видео

Медведь Вася покорил Интернет, прокатив человека по льду пруда. Видео

2 часа назад
Саночники Денисьев и Антонов взяли серебро чемпионата мира в Сочи

Саночники Денисьев и Антонов взяли серебро чемпионата мира в Сочи

3 часа назад
Коронавирус: Китай "видит свет в конце тоннеля"

Коронавирус: Китай "видит свет в конце тоннеля"

3 часа назад
Россиянин Халили стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU

Россиянин Халили стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU

3 часа назад
Охранники и пассажиры выкинули попутчика на платформу после драки в вагоне МЦД. Видео

Охранники и пассажиры выкинули попутчика на платформу после драки в вагоне МЦД. Видео

4 часа назад
На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС

На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС

4 часа назад
Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

4 часа назад
Штатам придется пользоваться РД-180 еще лет десять

Штатам придется пользоваться РД-180 еще лет десять

4 часа назад
На орбите разрушилась ступень "Циклона-3"

На орбите разрушилась ступень "Циклона-3"

4 часа назад
"Дружба" треснула, нефть разлилась

"Дружба" треснула, нефть разлилась

4 часа назад
Помпео в Мюнхене: не дайте себя обмануть

Помпео в Мюнхене: не дайте себя обмануть

5 часов назад
В Европе зарегистрирована первая смерть от нового коронавируса

В Европе зарегистрирована первая смерть от нового коронавируса

5 часов назад
Экс-вратарь "Зенита" Лодыгин может оказаться в "Арсенале"

Экс-вратарь "Зенита" Лодыгин может оказаться в "Арсенале"

5 часов назад
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

5 часов назад
Генпрокуратура РФ: Нидерланды уклонились от всестороннего расследования гибели MH17

Генпрокуратура РФ: Нидерланды уклонились от всестороннего расследования гибели MH17

6 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 15 февраля 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 15 февраля 2020 года

6 часов назад
Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

7 часов назад
ФСБ ликвидировала в Крыму крупную нарколабораторию

ФСБ ликвидировала в Крыму крупную нарколабораторию

7 часов назад
Супертехнологии не требуются: глава OMV о достройке "Северного потока-2"

Супертехнологии не требуются: глава OMV о достройке "Северного потока-2"

8 часов назад
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

8 часов назад
Демидова первой из россиянок выиграла зачет Кубка мира в хафпайпе

Демидова первой из россиянок выиграла зачет Кубка мира в хафпайпе

10 часов назад
Мирный план по Донбассу не устроил Киев

Мирный план по Донбассу не устроил Киев

11 часов назад
В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

12.02.2020 17:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку