Катникова стала двукратной чемпионкой мира по санному спорту

Российская саночница Екатерина Катникова на чемпионате мира в Сочи сумела завоевать вторую золотую медаль за два дня. В соревнованиях одиночек она показала лучший результат после двух попыток – 1 минута 39,398 секунды.

На втором месте расположилась представительница Германии Юлия Таубиц (1 минута 39,492 секунды). В тройке призеров оказалась еще одна россиянка Виктория Демченко (1.39,537).

Таким образом, сборная России досрочно выиграла медальный зачет чемпионата мира. Это произошло впервые в истории страны.