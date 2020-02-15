15 февраля 202019:45

Эрдоган рассказал о "хорошем разговоре" с Путиным и пообщался с Трампом

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не оставит без ответа тот факт, что сирийские войска окружили некоторые наблюдательные посты республики в сирийском Идлибе. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам в своем самолете, когда возвращался из Пакистана. Фрагменты этого интервью публикует турецкий телеканал NTV.

"Анкара не может бездействовать и примет необходимые меры", — сказал он.

Эрдоган также сообщил о "хорошем разговоре" по Идлибу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Тема Сирии звучала и в разговоре Эрдогана с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает турецкое агентство "Анадолу". Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросу о немедленном прекращении кризиса в Идлибской зоне деэскалации. Кроме того, президенты Турции и США обсудили способы и пути восстановления стабильности в Ливии. Однако заявления США по Сирии, сделанные спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри, Эрдоган назвал "неубедительными и противоречивыми". Прибывший в Анкару Джеффри назвал турецких военных, погибших при атаке со стороны сирийских правительственных войск, "нашими мучениками". "Они постоянно делают противоречивые заявления: сегодня говорят одно, завтра другое. Чему верить?" – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о противодействии США сирийскому правительству и параллельном снабжении оружием действующих в Сирии членов Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.

Ранее сообщалось о переброске турецкой техники и личного состава в Сирию. Благодаря турецким поставкам американские ПЗРК попадают к боевикам из группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещено в России), и где их применят – никто не знает. Более того, турки снабжают боевиков армейской формой, и те могут под видом турецких солдат воевать против правительственных войск

Сейчас

20:18

Лавров побеседовал с Зарифом и Боррелем

19:54

МИД Польши призвал ЕС и США вместе противостоять России

19:14

Венесуэла: признание Помпео и объявление Мадуро

18:26

Благодаря Турции сирийские боевики вооружились американскими ПЗРК

17:43

Мюнхенская полиция сообщила об инциденте с демонстрантом, бензином и зажигалкой

17:36

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

17:15

Лавров обсудил с Чавушоглу следующую встречу Путина и Эрдогана

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Лавров напомнил участникам конференции по безопасности о словах академика Сахарова

Лавров напомнил участникам конференции по безопасности о словах академика Сахарова

1 час назад
Эрдоган рассказал о "хорошем разговоре" с Путиным и пообщался с Трампом

Эрдоган рассказал о "хорошем разговоре" с Путиным и пообщался с Трампом

42 минуты назад
ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии

ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии

2 часа назад
Венесуэла: признание Помпео и объявление Мадуро

Венесуэла: признание Помпео и объявление Мадуро

43 минуты назад
Катникова стала двукратной чемпионкой мира по санному спорту

Катникова стала двукратной чемпионкой мира по санному спорту

1 час назад
Зеленский упрекнул Трампа, но в Киев пригласил

Зеленский упрекнул Трампа, но в Киев пригласил

2 часа назад
Александр Логинов: чистая стрельба – залог хорошего результата

Александр Логинов: чистая стрельба – залог хорошего результата

1 час назад
Благодаря Турции сирийские боевики вооружились американскими ПЗРК

Благодаря Турции сирийские боевики вооружились американскими ПЗРК

1 час назад
СК обнародовал кадры с места убийства четырехмесячного ребенка в Самарской области

СК обнародовал кадры с места убийства четырехмесячного ребенка в Самарской области

4 часа назад
"Весело веселье – тяжело похмелье": Губерниев высказался о дисквалификации Устюгова

"Весело веселье – тяжело похмелье": Губерниев высказался о дисквалификации Устюгова

3 часа назад
Улыбки и слезы: "Лёд 2" никого не оставляет равнодушным

Улыбки и слезы: "Лёд 2" никого не оставляет равнодушным

7 часов назад
Число подписчиков YouTube-канала "России 24" превысило 4 млн человек

Число подписчиков YouTube-канала "России 24" превысило 4 млн человек

14.02.2020 19:45
"Ну-ка, все вместе!" - Пойте без комплексов! Пойте без оглядки на возраст!

"Ну-ка, все вместе!" - Пойте без комплексов! Пойте без оглядки на возраст!

14.02.2020 17:15
Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

10.02.2020 09:00
Москва напомнила, что Хафтар не сепаратист

Москва напомнила, что Хафтар не сепаратист

49 минут назад
Гол Зарипова принес "Ак Барсу" победу над "Спартаком"

Гол Зарипова принес "Ак Барсу" победу над "Спартаком"

1 час назад
Лавров: отношения с Анкарой хорошие, диалог с Вашингтоном поддерживается

Лавров: отношения с Анкарой хорошие, диалог с Вашингтоном поддерживается

1 час назад
Александрова не смогла выйти в финал St. Petersburg Ladies Trophy

Александрова не смогла выйти в финал St. Petersburg Ladies Trophy

2 часа назад
Мюнхенская полиция сообщила об инциденте с демонстрантом, бензином и зажигалкой

Мюнхенская полиция сообщила об инциденте с демонстрантом, бензином и зажигалкой

2 часа назад
Уничтожение "Боинга": Украина требует от Ирана компенсации и доступ к расследованию

Уничтожение "Боинга": Украина требует от Ирана компенсации и доступ к расследованию

2 часа назад
Задержание украинского судна российскими пограничниками: возбуждено дело

Задержание украинского судна российскими пограничниками: возбуждено дело

2 часа назад
Хет-трик против хет-трика: СКА одолел "Салават Юлаев"

Хет-трик против хет-трика: СКА одолел "Салават Юлаев"

3 часа назад
Эвакуация шахты: открытое горение и задымление ликвидированы

Эвакуация шахты: открытое горение и задымление ликвидированы

3 часа назад
В Таганроге обнаженная женщина бегала по улицам и купалась в лужах. Видео

В Таганроге обнаженная женщина бегала по улицам и купалась в лужах. Видео

3 часа назад
Полиция: в согласованном митинге в Москве приняли участие около 300 человек

Полиция: в согласованном митинге в Москве приняли участие около 300 человек

3 часа назад
"Слуга народа" пойдет на выборы с "украинским центризмом"

"Слуга народа" пойдет на выборы с "украинским центризмом"

3 часа назад
"Северсталь" уступила "Сибири" и потеряла шансы на плей-офф КХЛ

"Северсталь" уступила "Сибири" и потеряла шансы на плей-офф КХЛ

4 часа назад
Медведь Вася покорил Интернет, прокатив человека по льду пруда. Видео

Медведь Вася покорил Интернет, прокатив человека по льду пруда. Видео

4 часа назад
Саночники Денисьев и Антонов взяли серебро чемпионата мира в Сочи

Саночники Денисьев и Антонов взяли серебро чемпионата мира в Сочи

4 часа назад
Макрон рассказал о вмешательстве американцев в выборы

Макрон рассказал о вмешательстве американцев в выборы

4 часа назад
За заражение других коронавирусом будут казнить

За заражение других коронавирусом будут казнить

4 часа назад
Коронавирус: Китай "видит свет в конце тоннеля"

Коронавирус: Китай "видит свет в конце тоннеля"

4 часа назад
Россиянин Халили стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU

Россиянин Халили стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU

5 часов назад
Охранники и пассажиры выкинули попутчика на платформу после драки в вагоне МЦД. Видео

Охранники и пассажиры выкинули попутчика на платформу после драки в вагоне МЦД. Видео

5 часов назад
На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС

На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС

5 часов назад
Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

5 часов назад
Штатам придется пользоваться РД-180 еще лет десять

Штатам придется пользоваться РД-180 еще лет десять

6 часов назад
На орбите разрушилась ступень "Циклона-3"

На орбите разрушилась ступень "Циклона-3"

6 часов назад
"Дружба" треснула, нефть разлилась

"Дружба" треснула, нефть разлилась

6 часов назад
В Европе зарегистрирована первая смерть от нового коронавируса

В Европе зарегистрирована первая смерть от нового коронавируса

6 часов назад
Экс-вратарь "Зенита" Лодыгин может оказаться в "Арсенале"

Экс-вратарь "Зенита" Лодыгин может оказаться в "Арсенале"

7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 15 февраля 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 15 февраля 2020 года

8 часов назад
В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

12.02.2020 17:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку