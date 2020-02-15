Театр "Лицедеи" не стал комментировать новость о своем худруке

Театр "Лицедеи" в Санкт-Петербурге не дает комментариев относительно появившейся информации о том, что директор, художественный руководитель и актер театра Виктор Соловьев, будучи в нетрезвом состоянии, якобы сбил на BMW человека.

По сообщению регионального ГУМВД, ДТП произошло вечером 14 февраля на Малоохтинском проспекте. Там BMW-X6 наехал на автомобилиста, который на обочине ремонтировал свою машину. При этом он выставил знак аварийной остановки.

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии — ему ампутировали ногу до бедра.

По факту аварии заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан, однако его фамилию в правоохранительных органах не называют, пишет РИА Новости.

Театр "Лицедеи" в Санкт-Петербурге был основан около 50 лет назад известным артистом Вячеславом Полуниным.