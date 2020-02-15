15 февраля 202020:39

Лавров побеседовал с Зарифом и Боррелем

EPA

Главы внешнеполитических ведомств России и Ира Сергей Лавров и Джавад Зариф встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Встреча прошла в закрытом режиме, на ней обсуждались вопросы российско-иранских взаимоотношений, в том числе график предстоящих контактов на различных уровнях, а также проблематика Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВДП).

Проблематику СВДП Лавров также обсудил с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, передает ТАСС.

А Зариф успел заявить, что плохие советники американского президента Дональда Трампа убедили его, что Иран на грани коллапса, поэтому тот не спешит вести переговоры с Тегераном, передает "Интерфакс".

В мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции. Президент Ирана Хасан Роухани приостановил через год обязательства Тегерана.

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