При разгоне акции протеста в Новом Иерусалиме ребенку чуть не выбили глаз

Девятилетний мальчик из Палестины, раненный во время разгона акции протеста в Восточном Иерусалиме, госпитализирован. Рана серьезная, ребенок может потерять один или оба глаза.

Предположительно ранение от резиновой пули – полицейские использовали нелетальное оружие, чтобы пресечь беспорядки в квартале Исауийя.

Полиция расследует инцидент, передает РИА Новости.