Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром Судана

Урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и в Африке стало темой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком. Об этом говорится в сообщении МИД.

Лавров находится в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности, сообщает телеканал "Россия 24". Глава российского МИД уже провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана, Германии, Хорватии, генсеком НАТО, главой европейской дипломатии и премьер-министром Иракского Курдистана.

Выступая на конференции, Сергей Лавров говорил о необходимость проявить волю для восстановления доверия в мире.