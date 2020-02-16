Друг в беде не бросит: экскаватор выручил фуру на снежной дороге

Весьма оригинальный способ покорить сложный подъем придумал водитель большегруза в Оренбургской области. Фура буксовала на заснеженной дороге. Однако на помощь пришел экскаватор, который дальнобойщик перевозил в кузове. В результате машина преодолела склон, сообщает телеканал "Россия 24". Необычная сцена попала в объектив нашего мобильного репортера.