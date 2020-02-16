Акционер Павленский потирает руки: Франция оторопела от действий самозваного "художника"

Скандально известный художник Петр Павленский задержан в Париже, сообщает французская пресса. Российский акционист оказался на первых полосах газет после того, как опубликовал компромат на одного из кандидатов в мэры Парижа – тому пришлось снять свою кандидатуру.

Петра Павленского полиция разыскивала еще со 2 января 2020 года за "бандитизм с применением опасных средств" в связи с инцидентом в новогоднюю ночь в Париже. Во время конфликта художник ранил ножом двух людей, его же в ответ ударили бутылкой по голове. Однако теперь у правосудия ещё больше вопросов к "художнику перформанса".

Накануне соратник Эммануэля Макрона Бенжамен Гриво был вынужден снять свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после того, как Павленский опубликовал в интернете компрометирующее его видео.

Павленский заявил, что его, "как парижанина", очень волнует поведение кандидатов в градоначальники, поэтому он намерен продолжать разыскивать подобного рода компромат на первых лиц страны, в 2017 году предоставившей ему политическое убежище. Известно, что перед публикацией на сайте, который уже заблокирован решением властей, Павленский пытался пристроить скриншоты во французские СМИ.

Гриво пообещал подать на Павленского в суд, и его поддержали политики всего спектра. Нынешний мэр Парижа Анн Идальго заявила, что необходимо уважать право человека на частную жизнь, лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон назвал произошедшее одиозным. Лидер крайне правых Марин Ле Пен заявила, что ради демократии Гриво не следовало сниматься с выборов.

Свою поддержку Гриво выразил и премьер-министр Эдуард Филипп. А министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что публикация подобного рода видео строго карается по закону. Так что теперь Павленскому придется ответить и за это.

Наверняка, учтет французское правосудие и факт неотбытого тюремного наказания за предыдущий "перформанс". В январе 2019 года состоялся суд по делу о поджоге двери Банка Франции в 2017 году. Павленский был приговорен к трем годам тюремного заключения, 2 из них — условно. Срок к нынешнему моменту не истек.