16 февраля 202000:18

Марк Цукерберг выступил на конференции в Мюнхене

Марк Цукерберг выступил на конференции в Мюнхене

Мюнхенская конференция по безопасности собрала не только президентов и министров. На площадке выступил и глава Фейсбука Марк Цукерберг. Он говорил о важности безопасного хранения данных пользователей, и что интернет должен остаться местом, где каждый может открыто выражать свои взгляды, сообщает телеканал "Россия 24".

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