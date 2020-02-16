"Рома" потерпела поражение в третьем матче подряд, уступив "Аталанте"

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на поле домашнего стадиона "Атлети Адзурри" в Бергамо одержала волевую победу над римской "Ромой" – 2:1. Для столичной команды это поражение стало третьим кряду.

У победителей встречи голами отметились Хосе Паломино и Марио Пашалич, забившие на 50-й и 59-й минутах соответственно, а у гостей единственный мяч в концовке первого тайма забил Эдин Джеко.

"Аталанта" одержала третью победу в последних пяти играх и с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Рома" расположилась на пятой строчке, имея в активе 39 очков.