"Тампа" переиграла "Флайерз", у Кучерова 2 очка, Василевский – первая звезда матча

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" на льду домашней "Амали-Арены" обыграла команду "Филадельфия Флайерз" со счетом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).

У победителей голами отметились Алекс Киллорн (4-я минута), Седрик Пакетт (15), Картер Вераге (23), Брейден Пойнт (53) и Никита Кучеров (60, ПВ), а у гостей шайбы забросили Иван Проворов (29), Джеймс ван Римсдайк (56) и Клод Жиру (57).

Россияне Кучеров и Проворов, помимо голов, записали на свой счет по одному голевому пасу. Защитник "молний" Михаил Сергачев также записал на свой счет результативную передачу, а его одноклубник Андрей Василевский отразил 30 из 33 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

"Тампа" одержала 10 победу кряду и с 83 очками лидирует в Восточной конференции, а "Филадельфия" в ней же расположилась на седьмой строчке, имея в активе 71 очко. В следующем матче "Лайтнинг" на выезде сыграют с "Колорадо", а "Флайерз" примут "Коламбус".