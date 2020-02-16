Распространение коронавируса: последние данные

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщает, что к настоящему моменту число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в материковом Китае достигло 68,5 тысячи. Скончались от вызванного коронавирусом заболевания 1665 человек, 9419 излечились и выписаны из больниц.

Кроме того, в Гонконге выявлены 56 случаев заражения, один человек скончался, еще один выздоровел, в Макао обнаружены 10 инфицированных, трое из которых уже выписаны из медицинских учреждений, на Тайване заразились 18 человек, передает РИА Новости.

"Интерфакс" уточняет, что за истекшие сутки число заразившихся в Китае увеличилось на 2009, смертельных случаев — на 142, уточняет "Интерфакс".