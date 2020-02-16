В Анкаре осквернили христианское кладбище

Вандалы осквернили 20 могил христиан на кладбище Ортакёй в турецкой столице. Об этом сообщили местные СМИ. По их данным, преступниками оказались шестеро подростков 16-17 лет.

Они сломали надгробия в немусульманской части кладбища, сообщает телеканал "Россия 24". На некоторых плитах были русские фамилии. Вандалов задержала полиция. После допроса подростков отпустили. Теперь они должны возместить родственникам умерших нанесённый ущерб.