Шторм "Деннис" обрушился на Уэльс

Великобритания вновь оказалась во власти стихии. Шторм "Деннис" обрушился на север страны. Поступали сообщения о массивных волнах на побережье о и сильных ветрах со скоростью до 113 км/ч.

Два человека погибли, сообщает телеканал "Россия 24". Мужчина, упавший за борт у берегов Кента, был найден мертвым в воде. Несколькими часами ранее скончался подросток, выброшенный ветром на берег.