Хет-трик Тоффоли принес "Кингз" победу над "Колорадо" в матче на открытом воздухе

Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на выезде обыграли на открытом воздухе команду "Колорадо Эвеланш" со счетом 3:1.

У победителей встречи хет-трик оформил канадец Тайлер Тоффоли, при этом он дважды отличился на последней минуте, а у хозяев льда единственную шайбу забросил канадский защитник Самуэль Жирар.

"Лос-Анджелес" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 47 очками занимает 15-е место в Западной конференции, а "Колорадо" в ней же расположился на третьей строчке, имея в активе 72 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Кингз" в среду, 19 февраля, на выезде сыграют с "Виннипегом", а "Эвеланш" днем ранее примет команду "Тампа-Бэй Лайтнинг".