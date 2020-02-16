Туристы на зараженных коронавирусом лайнерах продолжают свой невеселый "круиз"

За минувшие сутки на борту лайнера "Даймонд принсесс" было выявлено еще 70 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших на круизном судне достигло 355 человек. По сообщениям посольства России в Японии, россиян среди них нет.

Утро пассажиров круизного лайнера "Даймонд принcесс" уже почти две недели начинается c коробок с завтраком. Раздают их сотрудники в перчатках и масках. Заодно формируют меню на оставшийся день.

Лайнер превратился в самый большой кластер инфицированных за пределами Китая. Часть заболевших уже доставили в больницы префектуры Канагава. Остальные — на борту вместе с теми, у кого симптомов заражения нет. Здоровые пассажиры вынуждены оставаться на лайнере из-за карантина, срок которого истекает 19 февраля.

Пассажирам другого круизного лайнера – "Вестердам" – повезло куда больше. Их, после двух недель в пути и отказов в швартовке от пяти стран, приняла у себя Камбоджа. Путешественникам разрешили сойти на берег и вылететь домой.

Впрочем, по прилету на Родину, по всей видимости, их ждет общение с медиками. У одного из пассажиров "Вестердама" — 83-летней американки — вирус все-таки подтвердился. Причем уже по прибытию в аэропорт Малайзии, откуда она должна была вылететь в США.

Тем временем, в министерстве науки и техники Китая, после ряда тестов пришли к выводу, что наиболее вероятным переносчиком вируса являются всё же летучие мыши. А власти сообщили о начале испытаний вакцины от коронавируса на животных. Также учёные назвали лекарство, которое может помочь излечиться.

Свои способы борьбы с распространением вируса у китайского Центробанка — он изъял из обращения 4 миллиарда юаней для дезинфекции и обработки ультрафиолетом. Как противостоять международной угрозе – COVID-19, а также ложным новостям о нем – говорили и на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

"Мы не просто боремся с эпидемией. Мы боремся и информационной эпидемией. Ложные новости распространяются быстрее и легче, чем этот коронавирус, и это не менее опасно. Именно поэтому мы работаем с поисковиками и соцсетями, для противостояния распространению слухов и ложной информации. Сегодня особенно важно дать науке и доказательствам руководить политикой. Настало время для фактов, а не страхов, рациональности, а не слухов, солидарности, а не стигматизации", — заявил Теодрос Гебрейесус, генеральный деректор ВОЗ.

Бороться, похоже, придётся и с проявлениями неполиткорректности. На одном из рейсов национальной авиакомпании Нидерландов пассажирам запретили пользоваться туалетом – на корейском. На других языках уведомление отсутствовало. После придания истории огласке и обвинений в дискриминации – перевозчик извинился.