"Вашингтон" уступил "Аризоне", Овечкин снова промолчал

Матчем между "Аризона Койотс" и "Вашингтон Кэпиталз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Столичные" на выезде потерпели поражение со счетом 1:3. Капитан гостей Александр Овечкин снова не смог отличиться.

Уже в четырех встречах подряд нападающий "Вашингтона" остается на сухом пайке. Ему осталось забить всего две шайбы до отметки 700 голов в НХЛ, однако добиться этого оказалось не так просто.

Не смог набрать очков и партнер Овечкина по команде Дмитрий Орлов. Его соотечественник Евгений Кузнецов не принял участия в матче, как и вратарь Илья Самсонов, оставшийся в запасе.

В составе победителей шайбы забросили Кристиан Дворак, Фил Кессел и Лоусон Крауз. У "Вашингтона" единственный гол оказался на счету Карла Хагелина.