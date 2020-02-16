Варламов отразил 42 броска в матче "Айлендерс" – "Вегас"

Встречей в Парадайсе между местными "Вегас Голден Найтс" и "Нью-Йорк Айлендерс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Островитяне" на выезде уступили "рыцарям" со счетом 0:1, несмотря на отличную игру своего вратаря Семена Варламова.

31-летний россиянин отразил 42 броска и стал лучшим в составе гостей. Автором единственной шайбы в этой встрече стал форвард "Вегаса" Рейлли Смит.

В другом матче дня "Чикаго Блэкхоукс" на выезде оказались сильнее "Калгари Флэймз" со счетом 8:4.